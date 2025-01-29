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СБУ та ССО уразили ракетний арсенал росіян у Тверській області

Про це повідомили джерела РБК-Україна та NV.

Згідно з повідомленням, дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі в соцмережах писали про два десятки вибухів та про евакуацію населення.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об’єктах на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі», — зазначило джерело NV.

Крім складу безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь», що є важливим компонентом Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до термінала «Усть-Луга» в Ленінградській області, зазначають ЗМІ.

29 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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