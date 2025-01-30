Нічна атака РФ: кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах зросла до 8 людей

Приліт «шахеда» в Сумах: загинули люди

Депутат Сумської районної ради, волонтер В’ячеслав Рябченко в ефірі Еспресо повідомив про деблокування з-під завалів тіла восьмої загиблої людини.

«Щодо загиблих у Сумах, інформація змінилася, о 18:20 вже повідомили про 8-му загиблу людину, яку дістали з-під завалів», — сказав він.

За його словами, рятувальна операція мала завершитися щонайпізніше о 16:00, але станом на зараз ще триває.

«13 людей постраждало, хлопець 18 років перебуває у важкому стані в лікарні. Наразі евакуйовано з пошкодженого будинку близько 120 сімей, їм надали тимчасове місце приживання», — сказав Рябченко.

У будинку, за його даними, зруйновано три поверхи, пошкоджено багато вікон. Комісія зробить обстеження будинку.

Своєю чергою Сумська ОВА поінформувала, що попередньо зруйновано 9 квартир, зруйновано та пошкоджено 462 вікна, 134 з яких уже закрили.

Прийнято 104 заяви на обстеження пошкоджених квартир.

Пресслужба ДСНС опублікувала відео, на якому видно, як рятувальники дістають тіло восьмої жертви.

О 17:10 у ДСНС поінформували, що кількість загиблих зросла до 7. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини.

У Сумській МВА повідомили, що станом на 15:38 кількість постраждалих зросла до 10. Кількість загиблих залишається незмінною і сягає 6.

За даними прокуратури Сумщини, станом на 15:30 з-під завалів дістали тіла ще однієї подружньої пари.

Таким чином унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

За даними Сумської ОВА, станом на 08:00 внаслідок влучання ворожого БПЛА у багатоповерховий житловий будинок 4 людини загинули, 9 дістали травми різного ступеня тяжкості, з них — одна дитина.

Як розповів в етері Еспресо Олексій Клюєв, очільник сумського Добробату, багатоквартирний житловий будинок, в який влучив дрон, значно пошкоджений, у ньому знищені три поверхи, з 5-го по 7-й.

«Влучання відбулося у панельний будинок. На жаль, у таких випадках «правила двох стін» не спрацьовує. Будинок пошкоджено наскрізь, з обох боків унаслідок атаки є отвори. Рятувальні роботи продовжуються, ДСНС працює, місце охороняють правоохоронці. Розгорнуто оперативний штаб. Будинок в аварійному стані, пошкоджено несучі елементи. Він не буде придатним для життя, принаймні його частина. Є загроза, що може обвалитися інша частина. Периметр оточили, сторонніх до місця не допускають. Уже цю ніч люди провели у відповідних штабах. Мешканці ще мають доступ до вцілілої частини будівлі, зокрема аварійних 2 та 3 підʼїзду. У 4-й та 5-й пускають людей, аби ті зібрали речі та документи», — сказав Олексій Клюєв.

Він додав, що це злочин проти цивільного населення, відповідні служби документуватимуть факт загибелі людей. Також на місці влучання працюватимуть комісії, які оцінюватимуть ступінь пошкодження кожної квартири, буде налагоджено роботу, аби постраждалі змогли отримати компенсації.

«Шахед» влучив у житловий будинок о пів на першу ночі

В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив про те, що дрон влучив у багатоповерховий будинок.

«Знову приліт «шахеда» по багатоквартирному будинку. Виламані стіни, жінка кричить: «Допоможіть». Швидка на місці, також ДСНС працюють. Подальшу інформацію надамо», — сказав він у відео, яке опублікували о 00:33.

О 01:02 у Сумській ОВА поінформували, що за попередньою інформацією унаслідок російської атаки одна людина загинула. Наразі на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом Кобзар повідомив, що також відомо про одного пораненого. За його словами, зранку в місті почне роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

О 01:38 Кобзар розповів, що співробітники ДСНС рятують жінку, яка постраждала внаслідок атаки РФ.

«Вона була затиснута плитою та головою вниз висить у будинку», — додав він.

Невдовзі начальник Сумської ОВА Володимир Артюх відзвітував про ситуацію в Сумах станом на 01:52. Він розповів, що відомо про трьох поранених, серед них є дитина.

«Зараз тривають евакуаційні заходи, всі відповідні служби працюють, надають допомогу, триває деблокування людей, які перебувають під завалами», — сказав Артюх.