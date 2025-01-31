Курс на обновление: сборную Казахстана возглавит Али Алиев

Сборная Казахстана по футболу получила нового главного тренера — 44-летнего Али Алиева. Алиев недавно покинул пост наставника петропавловского клуба «Кызылжар».
Карьерный путь Али Алиева
Как рассказывают журналисты спортивного портала Казахстана https://arena.olimpbet.kz/ до назначения главным тренером национальной сборной, Алиев успел поработать с несколькими казахстанскими клубами:
- «Женис»
- «Шахтер»
- Молодежный состав «Астаны»
Его опыт работы с различными командами страны подчеркивает глубокое понимание местного футбола и потенциала игроков.
Предшественник и результаты
Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально сообщила о прекращении сотрудничества с российским специалистом Станиславом Черчесовым. Под его руководством национальная команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций и была вынуждена опуститься в более низкий дивизион C. Начав турнир с ничейного результата против сборной Норвегии (0:0) в Алматы, казахстанцы не сумели развить успех и потерпели пять последовательных поражений, что привело к ухудшению позиций команды в международном рейтинге.
Предстоящие задачи
Перед Алиевым стоит непростая задача — подготовить сборную к отборочному циклу чемпионата мира 2026 года. Казахстану предстоит сразиться с такими соперниками, как:
- Бельгия
- Уэльс
- Северная Македония
- Лихтенштейн
Учитывая уровень конкуренции, новому тренеру предстоит серьезная работа по укреплению команды и разработке эффективной стратегии.
Интересные факты
- Молодежный акцент: Алиев известен своим вниманием к развитию молодых талантов, что может привести к обновлению состава сборной и привлечению перспективных игроков.
- Тактическая гибкость: В предыдущих клубах Алиев демонстрировал способность адаптировать тактику под возможности команды и особенности соперников, что может стать ключевым фактором в предстоящих матчах.
Назначение Али Алиева главным тренером сборной Казахстана открывает новую главу в истории национального футбола. Болельщики надеются на положительные изменения и успешные выступления команды под его руководством.
Планы сборной
Бывший капитан сборной Казахстана и футбольный функционер Руслан Балтиев рассказал о ближайших планах национальной команды, в том числе о расписании отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.
По его словам, первый официальный поединок в рамках квалификации состоится 22 марта — казахстанская сборная отправится в гости к сборной Уэльса. Уже через три дня, 25 марта, команде предстоит провести встречу против Лихтенштейна.
Кроме того, еще прежний тренерский штаб заложил в график учебно-тренировочный сбор в Турции, который должен стартовать 12 марта. Однако окончательный план подготовки будет зависеть от нового главного тренера. При необходимости в программу сборов могут быть внесены изменения.
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