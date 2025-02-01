Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп Срок обучения в аспирантуре » Зеленський анонсував важливі переговори зі США та європейцями У пʼятницю, 31 січня, президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до важливих перегорів з міжнародними партнерами Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. «Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями й, звичайно, з командою США. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!», — наголосив президент України. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів: «зараз є можливість реального миру, але Путін прагне вбивати або отримати паузу і готувати нове вторгнення».