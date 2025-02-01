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Зеленський анонсував важливі переговори зі США та європейцями

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями й, звичайно, з командою США. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!», — наголосив президент України.

  • Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів: «зараз є можливість реального миру, але Путін прагне вбивати або отримати паузу і готувати нове вторгнення».
1 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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