Мексика вводить мита у відповідь на 25% податок США на імпорт

Про це повідомляє Reuters.

Шейнбаум заявила у Х, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торговим партнером на півночі, але Мексика була змушена відповісти тим же.

«Я доручила міністру економіки реалізувати план B, над яким ми працювали, який включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики», — написала Шейнбаум, не уточнюючи, на які американські товари її уряд націлиться.

Сполучені Штати нині є найважливішим зовнішнім ринком Мексики, а яка своєю чергою у 2023 році випередила Китай як головний напрямок експорту США.

За словами джерел видання, Мексика готує відповідні тарифи на імпорт із США в розмірі від 5% до 20% на свинину, сир, свіжі продукти, промислову сталь і алюміній. За їх словами, спочатку автомобільна промисловість буде звільнена.

Міністр економіки Марсело Ебрард заявив, що тарифи Трампа є «грубим порушенням» угоди США, Мексики і Канади.

У своїй публікації Шейнбаум також відкинула як «наклеп» Білого дому про те, що наркокартелі мають альянс із мексиканським урядом, що адміністрація Трампа використовувала для виправдання мит. Трамп заявив, що мита проти Мексики були спричинені нездатністю країни зупинити потрапляння фентанілу до Сполучених Штатів, а також через те, що він назвав неконтрольованою міграцією.