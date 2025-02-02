Зеленський вважає небезпечними переговори Трампа й Путіна щодо України, але без участі Києва

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

За слова Зеленського, США та Росія можуть мати відносини між собою, але говорити про Україну без України, на його думку, небезпечно для всіх. Український президент вважає, що саме він має першим поговорити з американським колегою, а вже потім треба переходити до контактів із росіянами.

«Я хотів би бачити за столом переговорів США, Україну та росіян. … І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути присутнім. Думаю, це було б справедливо, ефективно. Але як воно вийде? Я не знаю», — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що його команда контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення відбуваються на «загальному рівні», і він вважає, що незабаром мають бути особисті зустрічі для розробки більш детальних угод.

«Нам потрібно над цим більше працювати», — підкреслив Зеленський.

За його словами, без гарантій безпеки з боку союзників України будь-яка угода з Росією буде лише передвісником майбутньої агресії.

«Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішує, кому бути в НАТО, а кому ні, а США. Я вважаю, що це велика перемога Трампа», — сказав український лідер.

Крім того, він зазначив, що інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю озброєнь із США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна повернула Україну на 100 років назад, Зеленський закликав його відвідати Україну, «перш за все, щоб побачити, що зробила Росія, але також, що зробив український народ, що він міг зробити для безпеки України та світу».