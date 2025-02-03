Національний кешбек: за січень українці накопичили понад 400 млн грн

Про це повідомила перша віцепрем’єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

«За п’ять місяців від запуску програма «Національний кешбек» набрала обертів — кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку, з них 850 млн — за грудень і січень», — сказала вона.

Кешбек у розмірі 10% нараховують за купівлю товарів українського виробництва.

«Основна вимога до виробника — виробничі потужності мають бути на території України, до товару — наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки», — уточнили в Мінекономіки.

У програмі може взяти участь кожен повнолітній українець. Максимальна сума кешбеку — 3 тис. грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек доступний на 365 тис. товарів українського виробництва від понад 1700 виробників.