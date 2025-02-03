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У Братиславі побили до смерті українця

Про це повідомляє словацький телеканал TA3.

Зазначається, що поліція розслідує смерть українця, якого знайшли 30 січня біля перукарні Gold Barber Shop — Twin City у Братиславі з серйозними травмами голови та тіла. Як пише телеканал, потерпілий помер наступного дня у лікарні.

Як пише Aktuality, чоловік міг бути безхатьком. Наразі поліція працює з кількома версіями. Припускається, що до смерті українця можуть бути причетні спецпризначенці.

Глава МЗС України Андрій Сибіга написав, що шокований трагічною смертю громадянина України: «Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину».

«На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності», — заявив міністр.

3 февраля, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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