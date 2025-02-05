Зеленський: Якщо не берете Україну в НАТО, то дайте ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський вважає, що в разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО треба надати їй альтернативну гарантію безпеки — ядерну зброю — інтервʼю Зеленського британському ведучому Пірсу Моргану, повідомляє «Європейська правда»

Глава держави визнав, що вступ України в НАТО може затягнутись «на роки чи десятиліття», і в такому разі «виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?»

«Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю», – додав Зеленський.

Він допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети – «це риторичне питання».

«Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні», – описав гіпотетичну ситуацію президент.