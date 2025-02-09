Трамп наказав зупинити усю допомогу від США для Південної Африки

Про це інформує Білий дім.

«Шокуючи нехтуючи правами своїх громадян, Південно-Африканська Республіка (ПАР) нещодавно прийняла Закон про експропріацію № 13 від 2024 року, який дозволяє уряду ПАР безоплатно вилучати сільськогосподарську власність етнічної меншини африканерів без компенсації», — йдеться у повідомленні.

Африканери є нащадками білих переселенців із Західної Європи. Розмовляють мовою африкаанс, що виросла з нідерландської. Їхні родини у ПАР зазвичай займаються фермерським господарством.

Він зазначив, що ПАР «зайняла агресивну позицію по відношенню до США та їхніх союзників», звинувативши в Міжнародному суді ООН Ізраїль, а не ХАМАС, у геноциді.

Згідно з наказом Трампа, всі урядові агентства США повинні негайно зупинити будь-яку допомогу Південній Африці, за винятком тих випадків, коли така допомога буде вважатися необхідною. Окрім цього, США зобов’язуються легалізувати прийняття біженців-африканерів з ПАР, котрі страждають від расової дискримінації.