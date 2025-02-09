Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні

Про це Трамп заявив в інтерв’ю для видання New York Post, перебуваючи на борту літака.

Президент США прямо не відповів на запитання про кількість таких розмов з Путіним.

«Краще я не казатиму», — заявив Трамп, причому не уточнив, коли саме вони спілкувалися востаннє.

Як стверджує президент США, Путіну начебто небайдужі вбивства на полі бою.

«Він хоче, щоб люди перестали вмирати», — сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби він був президентом у 2022 році, і додав, що у нього начебто завжди були хороші стосунки з Путіним.

Трамп запевнив, що у нього вже є конкретний план припинення війни. Крім того, він зазначив, що хоче укласти із президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.