Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції «Радіо Свобода» і «Голос Америки» — Маск у соцмережі Х
Пряма мова: «Так, вимкніть їх («Радіо Свобода» і «Голос Америки» – ред.)
- Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії).
- Їх більше ніхто не слухає.
- Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків».
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