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Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції «Радіо Свобода» і «Голос Америки» — Маск у соцмережі Х

Пряма мова: «Так, вимкніть їх («Радіо Свобода» і «Голос Америки» – ред.)

  1. Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії).
  1. Їх більше ніхто не слухає.
  1. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків».
10 февраля, 2025 | Category: Новости, США

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