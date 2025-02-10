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Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа Зеленський вважає, що План перемоги може бути основою для плану Трампа » Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), закликав закрити фінансовані США радіостанції «Радіо Свобода» і «Голос Америки» — Маск у соцмережі Х Пряма мова: «Так, вимкніть їх («Радіо Свобода» і «Голос Америки» – ред.) Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків».