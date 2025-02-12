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Суд у Німеччині вперше дозволив екстрадувати українця, який відмовився служити у ЗСУ

Про це пише MDR.

Повідомляється, що українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. В Україні його звинувачували у погрозах і фізичному насильстві над співробітником поліції під час забору крові у лікарні.

Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції, чоловік опирався поверненню в Україну, аргументуючи це тим, що у разі видачі його можуть призвати на військову службу.

За його словами, він відмовився від військової служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому відмовили у цьому праві.

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням роз’яснити, чи можна у такому разі задовольнити екстрадиційний запит, і останній дав ствердну відповідь.

Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати, що її призвуть на службу.

12 февраля, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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