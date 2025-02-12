Якщо Україна не буде в НАТО, будуватимемо НАТО на своїй території, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Economist.

За його словами, питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

«Я вважаю, що небезпечно сідати за стіл (переговорів, — ред.) зі слабкими гарантіями безпеки… І якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що це і є «план Б» на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.

«Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією», — сказав президент.

Він уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Європа, на його думку, може допомогти з фінансуванням, а США — «з деякими конкретними видами зброї». Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.