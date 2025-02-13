Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним

Про це він сказав на зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, передає Bloomberg.
За його словами, переслідування мети вступу в НАТО «продовжить війну» в Україні.
«Переслідування цієї ілюзорної мети лише продовжить війну і викличе більше страждань», — заявив Хегсет.
Також глава Пентагону додав, що повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним, повторивши свою заяву, що США не розгортатимуть свої війська в Україні.
Водночас він додав: ЄС має «вийти на арену» та взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту.
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