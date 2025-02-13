У британському міноборони порадили Україні послати Трампа «за російським кораблем», – The Times

Так у коментарі газеті The Times висловився анонімний посадовець британського міноборони.

«Дехто з нас казав, що українці воювали три роки, втратили своїх синів і дочок не заради того, щоб їх виключили з обговорення їхнього майбутнього», – заявив співрозмовник медіа.

«На їхньому місці я б передав Трампу те саме повідомлення, що й ті, хто був на острові Зміїний», — додав він.

Співрозмовник журналістів мав на увазі ситуацію, коли російський крейсер «Москва» звернувся до захисників острова Зміїний із закликом здатися, а йому відповіли: «Русский военный корабль, иди на**й!».