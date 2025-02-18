На танкері «Seajewel», який перевозив російську нафту в обхід санкцій, пролунали вибухи біля берегів Італії

В італійському місті Савона, що розташоване на півночі країни, прогриміли два вибухи на нафтовому танкері «Seajewel», який був пришвартованим за кілька кілометрів від узбережжя. За даними ЗМІ, судно перевозило нафту з Росії в Європу в обхід санкцій.

Про це пише IVG.

За даними італійського видання IVG, наразі причина вибухів невідома. Втім, екіпаж судна повідомив, що чув два гучні удари, а листки пошкодженого корпусу ввігнуті всередину — це вказує на ймовірне розміщення вибухових пристроїв на судні. Ще одні фактори, що підтверджують теорію про вибуховий пристрій — це те, що пошкодження розташоване нижче ватерлінії та загибель риби поряд з танкером.



Берегова охорона Савони проводить розслідування на місці спільно з водолазами. Поки що слідчі не розголошують додаткову інформацію.

Seajewel — це один із танкерів, що завантажувався в Росії тричі в 2024 році (у лютому, березні та травні) і повертався назад після кожного розвантаження.