Німеччина проти відправки військ в Україну без залучення США

Німеччина виступає проти потенційного розгортання миротворчої місії в Україні за участю європейських країн, якщо в ній не братимуть участь Сполучені Штати — джерело в німецькому уряді агентству AFP, «Європейська правда»

За словами співрозмовника AFP, Берлін виступає проти відправки військ в Україну для потенційної майбутньої європейської миротворчої місії, якщо вона буде «без повного залучення США».

«Ми не будемо брати участь у сценаріях, в яких європейська та американська політика безпеки розходяться, наприклад, якщо європейські солдати будуть розгорнуті без повного залучення США», – пояснило джерело.

США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним «перемирʼям», але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.