Ріжучі інструменти для роботи зі шкірою

Занурюючись у світ роботи з натуральною шкірою, кожен майстер поступово обростає знаннями, досвідом і навичками, а крім цього — збирає свій особистий арсенал інструментів. Сьогодні поговоримо про ті, які об’єднані під загальною назвою «ріжучі».

Що таке ріжучі інструменти для роботи зі шкірою?

Призначення цієї групи інструментів очевидно з назви — це предмети, завдання яких розрізати натуральну або штучну шкіру. Залежно від того, що, як і для яких цілей потрібно різати, підбирається необхідний інструмент. Асортимент включає:

ножі;

вирубки;

висічки;

скальпелі;

стамески;

кромко- та канавкорізи;

двоїльні машини та ін.

Багато хто починає знайомство з професією шкіряника маючи невеликий набір, що складається зі звичайного канцелярського ножа та молотка. Звичайно ж, з їх допомогою цілком можна пошити виріб, але краще використовувати професійні інструменти для рукоділля. Купувати все і відразу не потрібно, збирати можна поступово, за необхідності.

З чого розпочати комплектувати свою колекцію?

Перше, що має з’явитися в колекції шкіряника-початківця, це ножі для роботи зі шкірою. І одним із найпопулярніших є кірідаші – інструмент зі скошеним одностороннім гострим лезом. Незважаючи на те, що ніж був винайдений давно в Японії, українські майстри навчилися виготовляти високоякісні кірідаші під маркою «Bahtarma». Вироби виконані з надміцної сталі, мають гостре, як бритва, лезо та зручну ергономічну рукоять. Кірідаші відноситься до універсальних ножів. Їм однаково комфортно працювати з деревом та шкірою, використовувати і як кухонний інструмент, і як садовий.

У шкіряній справі крім універсальних, існують спеціальні ріжучі інструменти. Наприклад, брусувальний ніж. З його допомогою виконується шерфування краю матеріалу. Це процес плавного спускання шкіри, зведення товщини на мінімум. При подальшому склеюванні або зшиванні деталей саме завдяки цій операції виходить акуратний, гнучкий та менш грубий шов. Бренд «Бахтарма» випускає також відмінної якості шерфувальні ножі, стамески, кромкорізи, скальпелі та багато іншого.

При викроюванні складніших форм, на кшталт заокруглень, загострених деталей тощо, зручно користуватися висічками та вирубками. Вони не розтягують і не деформують матеріал, а роблять ідеально рівний край необхідної конфігурації. Також для роботи з тонкими, м’якими та еластичними шкірами можна застосовувати дисковий круглий ніж.

Як доглядати за ріжучим інструментом?

Недостатньо купити ніж для шкіри гарної якості, дуже важливо правильно доглядати за інструментом. Для того щоб лезо довго залишалося гострим, фахівці рекомендують виконувати різи на самовідновлювальному килимку, а заточування довіряти професіоналам. Менеджери інтернет-магазину «Бахтарма» допоможуть з вибором потрібного інструменту та організують його доставку кур’єрською службою Нової Пошти.