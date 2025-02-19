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Білий дім: Маск не є співробітником Департаменту урядової ефективності і не має повноважень ухвалювати рішення

Про це йдеться у заяві Білого дому, підписаною директором Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішером, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Ілон Маск може лише консультувати президента і передавати президентські директиви.

«Як і інші старші радники Білого дому, Маск не має ні фактичних, ні формальних повноважень самостійно ухвалювати урядові рішення», — йдеться в роз’ясненні.

У заяві Фішера, поданій у справі, порушеній проти Маска штатом Нью-Мексико, також повідомляється, що Маск не є співробітником Департаменту урядової ефективності (DOGE) або тимчасової організації служби DOGE США.

19 февраля, 2025 | Category: Новости, США

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