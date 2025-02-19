Йти на ультиматуми Росії не збираюся: Зеленський прокоментував перемовини США й РФ

Про це він сказав під час спілкування з громадою в Анкарі, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що коли на початку повномасштабного російського вторгнення світові держави почали допомагати Україні, Москва висунула свої ультиматуми. Зокрема, росіяни вимагали зменшення чисельності ЗСУ, визнання ТОТ України російськими, а також ворог хотів поставити прокремлівське керівництво в Києві, аби «воно повністю було в вертикалі Путіна».

«І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде», — заявив український президент.

Також він підкреслив: «Жодних домовленостей ні під час окупації Київщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було».

«Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся», — наголосив він.