Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва та зустрівся з Єрмаком

Про це Єрмак поінформував у telegram.

​​»Сьогодні радий був вітати спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в Києві. Це була його перша зустріч під час візиту, і я вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну — ми цінуємо це. Для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки. Щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі. Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою», — написав він.

Керівник ОП підкреслив, що українська сторона розраховує на продовження підтримки з боку Штатів. Також Єрмак розповів Келлогу, що Москва завжди маніпулює інформацією, аби посварити держави між собою.

«Принцип нічого про Україну без України — ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами. Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство», — резюмував він.