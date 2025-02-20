Росія прагне посварити українських політиків і поновити війну з потрійною силою

Росія намагається посіяти розбрат серед українських політиків. Після цього Кремль планує поновити війну з новою силою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Анонімне джерело видання заявило, що українські спецслужби переконані, що ключова мета Росії — посварити всіх українських політиків між собою, якщо вибори за президентське крісло відбудеться. За його даними, після першого удару, Росія нанесе наступний, а саме — поновить війну з потрійною силою після зміни влади.

Водночас Bloomberg пише, що теоретично вибори можуть бути проведені, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть їх на лінії фронту, що американський президент Дональд Трамп виключив.