Sky News дізнався, в якому форматі може бути розміщено іноземні війська в Україні

Про це пише Sky News.

Співрозмовники телеканалу зазначили, що захист неба та берегової лінії України також буде ключовим.

Офіційні особи відмовилися назвати точну кількість військових, однак дали зрозуміти, що їх буде менш як 30 тис.

Солдати не будуть розміщені поблизу прифронтових районів на сході та не діятимуть як миротворці.

Натомість чиновники зазначили, що вони будуть «заспокійливою силою» для громадськості та допоможуть повернути додому мільйони українців, які втекли за кордон через війну.

Якщо розгортання буде погоджено, воно може включати розміщення військ у великих містах, портах і на об’єктах критичної національної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Супутники, літаки-шпигуни й безпілотники також могли б допомогти в цих зусиллях.

«Якщо конкретизувати ідеї, які обговорюють європейські союзники на чолі з Великою Британією і Францією, то можна припустити, що може бути також організовано своєрідну місію з патрулювання повітряного простору з використанням швидкісних літаків, що базуються за межами України, щоб допомогти знову відкрити український повітряний простір для цивільних пасажирських літаків», — пише Sky News.