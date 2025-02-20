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У США пропонують визнати день народження Трампа державним святом

Пропозицію висунула представниця Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні.

«День народження Джорджа Вашингтона закріплене як федеральне свято. Так само і день народження президента Трампа також мають відзначати, аби вшанувати його як засновника «Золотого віку Америки», — пише Тенні.

Дата дня народження Трампа у США збігається з Днем прапора — 14 червня.

«Цей закон назавжди кодифікує нове федеральне свято під назвою «День народження Трампа і День прапора» 14 червня на честь цього історичного дня», — цитує Тенні Independent.

20 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

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