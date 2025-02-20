Зеленський: 30% потреб ЗСУ покриває вітчизняне виробництво

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ, передає Укрінформ.

«У нас дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% з усього того, що нам потрібно (йдеться про потреби армії, — ред.), ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало, і це більше, ніж сьогодні робить окремо кожна з країн Європи», — зазначив Зеленський.

За його словами, український ОПК не зупинятиметься й нарощуватиме виробництво.

«Будемо все одно збільшувати виробництво, передусім, дронів, РЕБів, артилерії», — додав глава держави.

Він також наголосив на тому, що навіть якщо війна завершиться, ми все одно будемо поруч з «цим сусідом» – Росією.

«Розуміємо, що поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе – це ключове», — підкреслив Зеленський.