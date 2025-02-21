Віцепрезидент США: Ми за крок до миру в Європі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс похвалив зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і заявив, що до миру в Європі лишився один крок — Венс під час виступу на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє «Європейська правда»

Венс назвав Трампа «досвідченим переговорником», захистивши його рішення вести переговори з росіянами.

«Вони кажуть: «Чому ви говорите з Росією?» А як закінчити війну, якщо не говорити з Росією? Треба говорити з усіма, хто воює, якщо ви справді хочете покласти край конфлікту. Я знаю, що президент цього хоче», – заявив він.

За словами віцепрезидента США, Трамп хоче принести «тривалий мир» у Європу, а не просто «зупинити це зараз, щоб через місяць війна почалась знову».

«Президент цілковито має рацію. Мир – в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше – американського народу. І він боротиметься за це до кінця свого терміну», – сказав Венс.