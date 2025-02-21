Зеленський обіймає посаду після належним чином проведених виборів

Президент України Володимир Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів. Про це заявив Стефан Дюжаррік, речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Таким чином Дюжаррік відповів на прохання журналістів прокоментувати останні заяви президента США Дональда Трампа й на запитання, чи Гутерріш вважає Зеленського диктатором.

Також репортери запитали, хто, на думку генерального секретаря, відповідальний за початок війни в Україні. Дюжаррік відповів, що «ми щойно говорили про вторгнення Росії в Україну».

Напередодні Трамп повторив свої слова, що може завершити російське вторгнення, і назвав президента України «диктатором без виборів». Він також заявляв, що Україні «ніколи не потрібно було починати» війну.