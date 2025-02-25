Генасамблея ООН підтримала коаліційну резолюцію щодо України, США проголосували проти

Про це повідомляє пресцентр ООН.

Зазначається, що 93 країни підтримали резолюцію під назвою «Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні». Натомість 18 країн виступили проти, 65 — утрималися.

Серед країн, які не підтримали відповідну резолюцію, були Росія та США. За словами заступниці постпреда США при ООН Дороті Ші, попередні резолюції ООН, які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, «не змогли зупинити війну».

«Настав час державам-членам повернутись до цілей і принципів Статуту, а саме – підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання спорів», — заявила вона.

Тим часом представник Росії в ООН Василь Небензя запропонував поправку з закликом «негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин» до резолюції від США.

Як пише РБК-Україна, резолюція чітко називає російську агресію — агресією, підтверджує суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, закликає до встановлення міцного миру вже цьогоріч, але тільки на основі принципу «територіальної цілісності держав», а також вимагає, щоб Росія «повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України» та припинила воєнні дії проти України і будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру.