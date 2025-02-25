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Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки

Про це він сказав після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.

«Ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб поговорити про ці спільні плани щодо оборони», — розповів Туск.

Польський премʼєр підкреслив: ця зустріч передуватиме саміту лідерів держав ЄС 6 березня, на якому обговорюватимуть безпеку континенту й України. Також тоді, за його словами, мають оголосити спеціальний оборонний пакет, деталі якого наразі не уточнюють.

«Я сподіваюся, що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони і безпеки, стане однозначним фактом», — додав глава уряду Польщі.

25 февраля, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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