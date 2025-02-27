Макрон переконав Трампа не скасовувати зустріч зі Зеленським

Про це інформує BFMTV, посилаючись на джерело у французьких дипломатичних колах.

Зазначено, що 26 лютого президент України отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

«Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв’язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі», — пише видання.