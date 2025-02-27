Трамп хоче, щоб гарантії безпеки Україні давала Європа

Президент США Дональд Трамп заявив, що основні гарантії безпеки Україні повинні давати європейські країни, водночас відзначивши роль Вашингтона в економічній відбудові — Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого.

«Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре».

За словами Трампа, він не збирається давати Україні «гарантій безпеки, які виходять за межі чогось значного».

Американський президент водночас згадав, що США підпишуть з Україною угоду про рідкісноземельні елементи та інші корисні копалини, яка є «чудовою угодою і для України».