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Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні —  Трамп на початку засідання міністрів адміністрації США 26 лютого, передає «Європейська правда»

Президент США на початку засідання заявив, що у США «усе йде дуже добре з Росією та Україною», маючи на увазі зусилля з «припинення війни».

«Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода», – додав американський лідер.

27 февраля, 2025 | Category: Новости, США, Украина

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