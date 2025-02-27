Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні — Трамп на початку засідання міністрів адміністрації США 26 лютого, передає «Європейська правда»

Президент США на початку засідання заявив, що у США «усе йде дуже добре з Росією та Україною», маючи на увазі зусилля з «припинення війни».

«Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода», – додав американський лідер.