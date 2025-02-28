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Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американськими сенаторами

Про це повідомив Зеленський у соцмережах.

За його словами, головними темами перемовин стали продовження військової допомоги Україні та відповідні законодавчі ініціативи, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

«Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії», – додав Зеленський.

На зустріч також був присутній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомив він у соцмережах.

«У нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки – це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України», – написав Єрмак.

28 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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