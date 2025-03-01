ЗСУ атакують на критичних напрямках, окупанти обходять з півдня

Росіяни виснажуються і пересідають на гужовий транспорт

В лютому рашисти намагались напередодні переговорів із Тампом отримати максимум результатів на фронті. Звідси рекордні за останні пів року цифри полювання ЗСУ практично на всі види техніки. Понад 300 танків та майже 600 броньованих машин разом із понад 3 450 одиниць автотехніки – ці цифри дозволили зупинити наступ рашистів майже на всіх ділянках фронту.

інфографіка, Фото: Еспресо

Цікаво, що наші воїни підбили на тисячу більше авто, ніж у січні, коли був оновлений абсолютний рекорд війни. Ймовірно саме тому почали з’являтися не поодинокі відео, коли «2-га армія світу» для логістики використовує віслюків, коней та мотоблоки. Це ознака того, що їхні можливості дійшли свого максимум та почали провисати. Важливим показником є знищення артилерії на рівні 1500 одиниць, останній раз такі рекордні цифри були влітку.

інфографіка, Фото: Еспресо

Отже, росіянам вдалось збільшити кількість своєї арти завдяки КНДР чи Китаю. Також неприємною тенденцією є оновлення рекорду запуску «шахедів» – 267 шт. Втім, наше ППО залишається ефективним на рівні 98% їхньої ліквідації – а це знову оновлення рекорду – понад 3600 тактичних дронів. Натомість наші дрони розвиваються дуже швидко. Нещодавно була зафіксована рекордна ліквідація С-300 поблизу Мелітополя, що за 70 км від фронту.

інфографіка, Фото: Еспресо

Загроза логістики до Суджі

Ворог з допомогою північнокорейців продовжує відчайдушні спроби повернути Курщину. Кілька місяців росіяни намагаються реалізувати план, який полягає у відрізанні Суджі від кордону з Україною. Поки логістика із Сумщини перебуває під шквальним вогнем, рашисти намагаються прорватися до траси південніше Суджі з обох боків. Із заходу їм вдалося просунутися на 1 км і повністю захопити прикордонне село Свердликово, а також вони перейшли кордон і намагались окупувати Новеньке. Втім, ЗСУ зупинили наступ та відкинули ворога. Також вони даремно наступали на Лебедівку та зуміли витіснити ЗСУ із Нікольського на інший берег річки Локня. Зі східного флангу, після успішної контратаки наших, росіяни намагаються відбити назад Фанасіївку, але Сили оборони тримають удар.

інфографіка, Фото: Еспресо

На півночі через кілька місяців наступу на Погребки й Орлівку, зс РФ змогли витіснити наших захисників на інший берег річки, втім, зайти в села їм наразі не вдається, тож вони у сірій зоні. Загалом за місяць ЗСУ більше відбили території на Курщини, ніж росіяни.

Зарухався Сіверський фронт

Поки на фронті між Харківщиною та Луганщиною вже кілька тижнів залишається певна стабільність, погані новини прийшли з Білогорівки, де ЗСУ тримали незламно лінію оборону впродовж 2 років. Хоча просування окупантів тут становило від 500 метрів до 1 км, але їм вдалося зайняти частину панівних висот, через що Силам оборони довелося виходити за межі села. Відтак, Білогорівка, одне з останніх сіл Луганщини, яке перебувало під нашим контролем, перейшла у сіру зону.