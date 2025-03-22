Велика Британія домовилась про виробництво понад 5 тис. ракет для України

Про це повідомляє The Economist.

«2 березня, через два дні після катастрофічної зустрічі Володимира Зеленського в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом, уряд (Британії — ред.) оголосив про укладення угоди на суму до 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів — ред.) з компанією Thales на виготовлення понад 5 000 ПТРК для України», — пише видання.

Згідно з повідомленням, вартість угоди складає 1,6 млрд фунтів стерлінгів і фінансується коштом британського кредиту в 3,5 млрд фунтів стерлінгів, призначеного для закупівлі британської зброї для України.

Крім того, ці угода також суттєво сприятиме розвитку компанії Thales»

«Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії», — пише автор матеріалу.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Thales займалася виробництвом ракет NLAW, які були розроблені шведською компанією Saab і передані Україні Великою Британією. Однак, які саме протитанкові ракети будуть вироблені в рамках нової угоди, поки що не повідомляється.