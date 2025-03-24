Зеленський: була пропозиція безумовного припинення вогню з 11 березня

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

«Абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це», — каже президент.

За його словами, наразі необхідно змусити російського диктатора Володимира Путіна до наказу припинити удари по Україні.

«Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати», — додав Зеленський.