ФОП в Польше: главные тонкости

Открыть ФОП и стать индивидуальным предпринимателем в европейской стране — перспективное решение для специалистов самых разнообразных отраслей. Основывать компанию долго и более затратно, а JDG считается более простой формой ведения бизнеса. Оформить его не так сложно, как может казаться новичкам. Однако все же для эффективного результата рекомендуется обратиться за консультацией или помощью к экспертам. Например, компания SMK Consulting предлагает услуги регистрации различных форм бизнеса и ведение на протяжении ваших первых шагов в предпринимательской деятельности. Они помогают собрать документы, оформить ФОП юридически, создать финансовый отчет и решить прочие бюрократические вопросы.

Цены на открытие бизнеса в Польше разные, конечная стоимость зависит от формы предпринимательства и других особенностей. С профессионалами компании SMK Consulting вы сможете подобрать наиболее выгодную для вашей деятельности форму бизнеса и без проблем начать работать на себя.

Главные нюансы оформления JDG

Открытие ФОП в Польше (https://www.pro-smk.com/jdg-registration)

требует легального пребывания в стране и наличия PESEL — индивидуального номера в системе учета населения. Граждане Украины, въехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут получить PESEL, подав заявление в управлении гмины (административная единица страны).

Его можно заполнить самостоятельно или с помощью сотрудника гмины, но подписывать и подавать необходимо лично. Важно указать необходимость создания доверенного профиля — цифрового инструмента для подтверждения личности в интернете. С его помощью можно регистрировать бизнес на портале biznes.gov.pl и пользоваться другими государственными онлайн-сервисами. Для его активации потребуется адрес электронной почты и номер телефона.

При оформлении ФЛП нужно выбрать коды деятельности PKD (аналог украинского КВЕД), которые влияют на налогообложение. Не все виды деятельности разрешены для физлиц, поэтому перед подачей заявки стоит изучить требования.

Также необходимо предоставить адрес для ведения бизнеса и получения корреспонденции. Это может быть либо аренда помещения, либо почтовый ящик (об отмене аренды которого нужно сообщать за три месяца). Регистрация ФЛП занимает до 30 дней, но на практике процедура обычно проходит быстрее — от нескольких дней до недели.

Можно ли потерять статус ФОП и почему

Польское законодательство не позволяет управлять фирмой из-за границы, если бизнес зарегистрирован как jednoosobowa działalność gospodarcza. Для сохранения статуса ФОП украинец должен находиться в Польше на постоянной основе. Если он покинет страну более чем на 30 дней, статус будет аннулирован.

Другие основания для утраты статуса:

истечение срока легального пребывания в Польше для украинских беженцев;

окончание срока действия разрешения на проживание.

Вести бизнес, периодически приезжая в Польшу из Украины, невозможно по двум причинам. Во-первых, выезд за границу ограничен военным положением. Во-вторых, безвизовый режим предусматривает ограниченный срок пребывания в ЕС.