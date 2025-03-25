Волинська трагедія: у Польщі сподіваються, що ексгумація жертв на Тернопільщині розпочнеться після Великодня

Про це Укрінформу сказав Мацей Данцевич — заступник голови польської фундації «Свобода і демократія», яка взимку отримала згоду на проведення ексгумаційних робіт на цьому місці.

За його словами, наприкінці березня – на початку квітня частина польської групи, яка братиме участь в ексгумаційних роботах у Пужниках, приїде до України, щоб узгодити всі технічні деталі майбутніх робіт.

«Робота розпочнеться після Великодня, конкретний день ще остаточно не визначено… Оцінюю, що це буде приблизно 25 квітня», – сказав Данцевич.

Він зазначив, польська частина групи, яка проводитиме ексгумацію у Пужниках, складатиметься з понад 10 осіб.

Експерти встановили імена та прізвища 80 жителів цього села, які загинули в ніч з 13 на 14 лютого 1945 року, тож польська сторона прогнозує ексгумацію 80-90 останків загиблих жителів Пужників.

Данцевич наголосив, що після завершення ексгумації у Пужниках фундація прагне продовжити роботу в інших місцях.

«Цьогоріч ми проситимемо українську владу про дозвіл на продовження робіт у цьому місці, які вже велися у 2014-2017 роках. Проте зараз ми зосереджуємося на проведенні робіт у квітні-травні у Пужниках», — сказав представник фундації.