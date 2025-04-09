ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за РФ на Донеччині

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном для з’ясування реакції Китаю на подію.

За словами президента, полонених громадян Китаю передали СБУ, наразі тривають слідчі та оперативні дії.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — наголосив президент.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Зеленський уточнив, що українські військові вступили в бій у районі Тарасівки та Білогорівки з шістьма китайськими військовими й двох із них узяли в полон.

Президент підкреслив, що «є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України». Він додав, що це важливий момент, який потрібно обговорювати з партнерами.