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США випробували нову гіперзвукову ракету морського базування

Про це інформує пресслужба Пентагону.

Як зазначається, випробування відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.

«Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня», – розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.

Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії – забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.

«Швидкість, дальність і стійкість гіперзвукової зброї є ключовими для комплексного стримування Америки. Після введення в бойовий склад ракета програми Conventional Prompt Strike дасть нашим бійцям неперевершені можливості», – сказав глава ВМС США Джон Фелан.

У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилює здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.

Май 3rd, 2025 | Category: Новости, США

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