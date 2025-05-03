США випробували нову гіперзвукову ракету морського базування

Про це інформує пресслужба Пентагону.

Як зазначається, випробування відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.

«Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня», – розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.

Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії – забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.

«Швидкість, дальність і стійкість гіперзвукової зброї є ключовими для комплексного стримування Америки. Після введення в бойовий склад ракета програми Conventional Prompt Strike дасть нашим бійцям неперевершені можливості», – сказав глава ВМС США Джон Фелан.

У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилює здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.