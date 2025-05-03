Угода про копалини зі США: в Раді зареєстрували законопроєкт щодо внесення змін до Бюджетного кодексу

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів зареєстрував у парламенті проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови». Інформація про це також міститься на сайті парламенту. Законопроєкт зареєстрували під номером 13256.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт має на меті спрямувати прибутки від експлуатації українських природних ресурсів до спеціального фонду, який потім фінансуватиме Інвестиційний фонд відбудови.

Згідно з проєктом закону доходи фонду складатимуться з: 50% збору за спецдозволи на користування надрами, 50% коштів від їх продажу, половини прибутків від продажу державної частки видобутої продукції, а також інших доходів від використання природних ресурсів, передбачених угодою.

Проте не враховуватимуться доходи від ліцензій, виданих до набрання чинності угоди, за винятком випадків початку нової розробки, та кошти, отримані як роялті або репарації від Російської Федерації.

Кошти переказуватимуть до Інвестиційного фонду відновлення США – Україна, і їх використовуватимуть для проєктів повʼязаних з після воєнною відбудовою.

Також важливим уточненням є те, що якщо гроші надійшли до фонду помилково або в більшій сумі, їх повернуть. А також якщо на момент припинення дії угоди будуть несплачені податки, пов’язані з цими доходами, їх спишуть.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його реалізація «забезпечить впровадження механізму зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням РФ … і в прагненні до мирної, суверенної та стійкої України».