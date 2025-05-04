ЄС передасть €3 млрд заморожених активів РФ західним інвесторам

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Як зазначається, ці гроші підуть на компенсації західним інвесторам за активи, які сама Москва конфіскувала у них на території Росії.

За словами джерел, Euroclear перерозподілить 3 мільярди із загальної суми розміром 10 мільярдів євро готівкою, що належить російським організаціям і людям з РФ, які потрапили під санкції Євросоюзу з 2022 року.

Reuters наголошує, що цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи. Раніше Захід організовував кредити та виплати Україні з відсотків за замороженими російськими активами, що російський диктатор Володимир Путін назвав крадіжкою.

Компанія Euroclear у березні отримала дозвіл від Бельгії — свого головного юридичного органу — на здійснення виплати. Euroclear повідомив клієнтів про майбутні платежі в документі від 1 квітня, з яким ознайомилося Reuters. Проте хто саме отримає компенсації наразі невідомо.

«Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації та зробити їх доступними для наших учасників», — йдеться в документі.

Наголошується, що виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили джерела. Однак це зменшить запаси російських активів, що включають готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear.