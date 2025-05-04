Трамп назвав Венса та Рубіо своїми можливими наступниками

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

«Ще зарано про це говорити. Але знаєте, у мене є віцепрезидент… і Джей Ді чудово виконує свою роботу. Я не хочу в це вплутуватися. Я думаю, що він фантастичний, блискучий хлопець. Марко чудовий. Серед них багато чудових», — заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що на посаду наступного президента США можуть претендувати від 10 до 20 посадовців.

«Але я думаю, що всі інші люди залишаться на неймовірно високих посадах. Але ви знаєте, може статися так, що хтось кине йому виклик. У нас в партії багато хороших людей», — додав президент США.