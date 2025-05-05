Чехія не розглядатиме питання щодо введення миротворців в Україну, доки не буде укладена мирна угода

Про це він заявив під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Празі.

«Стосовно розміщення миротворчих сил на території України — ми поки не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода», — зазначив він.

За словами чеського лідера, без мирної угоди «важко сказати щось конкретне» про мандат миротворчої місії. Він зазначив, що рішення про участь, кількість та склад миротворців прийматимуть окремі держави.

Президент Павел підкреслив, що Україна, як суверенна держава, має дати свою згоду на розміщення будь-яких сил.

Він також порушив питання стосовно гарантій. На його переконання, «комбінація політичних, економічних та військових гарантій — це буде достатньою мірою без гарантій безпеки для України».

«Ми зараз говорили про гарантії, які ми можемо отримати, — або політичні гарантії, або комбіновані. Я переконаний, що комбінація політичних, економічних та військових гарантій — це буде достатньою мірою без гарантій безпеки для України. Наразі не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщені в Україні», — підсумував він.