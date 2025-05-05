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Вибори президента Румунії. Перший тур виграв шанувальник Трампа Джордже Сіміон

Перший тур повторних виборів президента Румунії 4 травня виграв націоналіст і шанувальник Дональда Трампа Джордже Сіміон, набравши 40,5% голосів. Сіміон заявив, що в разі перемоги може привести до влади відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через якого скасували попередні вибори.

За підсумками підрахунку 99% голосів, у другому турі 38-річний лідер «Альянсу за об’єднання румунів» Сіміон боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном, який отримав 20,99 % голосів.

Дан має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.

Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 %.

Загалом у виборах взяли участь 11 кандидатів. Минулого разу претендентів на президентську посаду було 13.

Другий тур виборів заплановано на 18 травня.

Це друга спроба країни обрати президента: у листопаді минулого року Конституційний суд скасував результати перегонів, у яких перемагав проросійський кандидат Келін Джорджеску.

Влада Румунії твердить, що має розвіддані, які підтверджують втручання іноземних держав, зокрема Росії, у перебіг попередніх виборів. Румунська розвідка заявила, що країна є об’єктом «агресивних» гібридних дій Росії, включно з кібератаками, витоками інформації та диверсіями.

Цього разу ЦВК Румунії не пустила Джорджеску на вибори, не допомогла подана до Верховного суду апеляція.

Май 5th, 2025 | Category: Мир, Новости

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