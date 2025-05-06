«  
  »

Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію із застосуванням військової сили

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

«Я не виключаю цього, — наголосив він. — Я не кажу, що зроблю це, але я нічого не виключаю».

Він додав, що, хоч і сумнівається у здійсненні цього сценарію, така можливість «безумовно» існує.

«Нам дуже потрібна Гренландія, — продовжив Трамп. — Гренландія — це дуже невелика кількість людей, про яких ми будемо піклуватися, і ми будемо їх цінувати, і все таке інше. Але нам це потрібно для міжнародної безпеки».

На його думку, США мають захистити Гренландію від російських та китайських військових кораблів, які «ходять вздовж і впоперек узбережжя» острова.

«Знаєте, у нас є російські човни, китайські човни, військові кораблі, які повсюди — авіаносці, військові кораблі — ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно, щоб це було захищено. На міжнародному рівні ми потребуємо цього», — підсумував він.

Май 6th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  