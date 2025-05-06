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У Дніпрі члени ВЛК підробляли військовозобов’язаним результати аналізів на ВІЛ

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, кіберполіція Дніпровщини викрила схему фальсифікації медичних документів у військово-лікарській комісії та медзакладах Дніпра. Посадовці та лікарі підробляли результати аналізів на ВІЛ, вносячи неправдиві дані до офіційних документів і системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

Правоохоронці провели обшуки й вилучили докази незаконної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку й медичну документацію. Шістьом фігурантам справи вже оголосили підозри за кількома кримінальними статтями. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою.

Слідство триває, можлива перекваліфікація справи.

Май 6th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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