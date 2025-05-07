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Два комітети ВР підтримали ратифікацію угоди зі США про надра

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До рішення додали важливі уточнення:

  • Жодні додаткові домовленості щодо створення Фонду відбудови не повинні суперечити цій угоді.
  • Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

11 депутатів проголосували за, один утримався, двоє не голосували.

7 травня народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко повідомила, що Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування.

«Комітет рекомендував підтримати угоду», — написала вона.

Документ розглянуть у сесійній залі 8 травня.

  • Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.
  • Віцеспікер ВР Корнієнко зазначив, що парламент планує ратифікувати угоду зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин до 9 травня, бо це має символічне значення.
Май 7th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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