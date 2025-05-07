Sushi Master Київ: коли меню говорить саме за себе » Два комітети ВР підтримали ратифікацію угоди зі США про надра Комітет Верховної Ради з міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про співпрацю зі США у сфері корисних копалин — як за основу, так і в цілому Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. До рішення додали важливі уточнення: Жодні додаткові домовленості щодо створення Фонду відбудови не повинні суперечити цій угоді.

Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 11 депутатів проголосували за, один утримався, двоє не голосували. 7 травня народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко повідомила, що Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування. «Комітет рекомендував підтримати угоду», — написала вона. Документ розглянуть у сесійній залі 8 травня. Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.

Віцеспікер ВР Корнієнко зазначив, що парламент планує ратифікувати угоду зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин до 9 травня, бо це має символічне значення.