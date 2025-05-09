США та Британія уклали торговельну угоду » Білий дим. У Ватикані обрали Папу Римського Із труби Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим — знак того, що кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського. Імʼя нового Папи стане відоме найближчим часом. 133 кардинали з усього світу зібралися 7 травня у Римі, щоб обрати наступного понтифіка після смерті Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок 21 квітня. Колегія кардиналів налічує 252 особи, проте голосувати при виборі нового тата можуть лише кардинали молодші за 80 років. Протягом історії конклави (збори кардиналів) тривали від кількох днів до кількох місяців — залежно від ступеня розбіжностей щодо кандидатів на Святий Престол. Нинішній конклав завершився за два дні. Перед початком конклаву в Сикстинській капелі кожен кардинал заприсягся на Євангелії зберігати подробиці виборів Папи в таємниці до кінця життя. Цього разу серед фаворитів називали П’єтро Пароліна, який обіймав посаду державного секретаря Ватикану і був другою людиною у церкві, архієпископа Болоньї Маттео Дзуппі, латинського патріарха Єрусалима П’єрбаттісту Піццабаллу, архієпископа Будапешта Петера Ерде, Луїса Антоніо Тагле, якого називали «азійським Франциском», першого кардинала з Гани Пітера Тарксона, Робера Сару з Гвінеї, генерального секретаря Синоду єпископів Маріо Грека та архієпископа Марселя Жак-Марка Авеліна. Наймолодшим учасником конклаву став 45-річний єпископ Мельбурну українського походження Микола Бичок.